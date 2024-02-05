İngiltere Kralı Charles kanser mi? İngiltere Kralı 3. Charles'ın sağlık durumuna ilişkin Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Peki, İngiltere Kralı Charles kanser mi, ne kanseri? Ayrıntılar haberimizde...

İNGİLTERE KRALI CHARLES KANSER Mİ?

İngiltere Kralı 3. Charles kanser teşhisi konuldu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral Charles'ın prostat testlerinde bir kanser türü saptandığını ancak hastalığın prostat kanseri olmadığını belirtti. Kral Charles, prostat büyümesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi görmüştü.

İNGİLTERE KRALI CHARLES NE KANSERİ?

Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser hastalığına yakalandığı açıklandı. Buckingham Sarayı yaptığı açıklamada Kral Charles'ın prostat testlerinde bir kanser türü saptandığını belirtti. Kraliyete yakın kaynaklar Charles'in prostat kanseri olmadığını söyledi.

BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN CHARLES HAKKINDA AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı. Majesteleri, spekülasyonların önüne geçebilmek adına teşhisini paylaşmayı tercih etti." ifadelerine yer verildi.

KRALLIĞA BAĞLI ÜLKELERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Başbakan Rishi Sunak, Kral Charles'ın kanser haberi üzerine, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Majestelerine tam ve hızlı bir iyileşme diliyorum. Kısa sürede tam gücüne kavuşacağından hiç şüphem yok." ifadelerine yer verdi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da sosyal medya paylaşımında, geçmiş olsun dileklerini ifade ederek "Düşüncelerim aynı zamanda Majesteleri, Kraliçe ve diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte. Biliyorum ki hepsi için endişe verici bir zaman olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Kral Charles'ın hastalığını duyduğuma üzüldüm. Kendisine iyi bir tedavi, hızlı ve tam bir iyileşme diliyorum." ifadelerini kullandı. Galler Bölgesel Başbakanı Mark Drakeford da tüm Galler'in dualarının, Kral Charles'la olduğunu kaydetti.