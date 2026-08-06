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İngilizlerden küstah Salah çıkışı! Türkiye'ye giderek seviyesini düşürdü

İngilizlerden küstah Salah çıkışı! Türkiye'ye giderek seviyesini düşürdü
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Liverpool'un efsane futbolcusu Jamie Carragher, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferine şaşkınlıkla yaklaştı. Mısırlı yıldız, 25 bin kişilik coşkulu kalabalıkla karşılandı. Liverpool efsanesi, Türkiye'de oynamanın Salah için bir alt seviye olduğunu düşündüğünü belirtti.

Efsane İngiliz  futbolcu Jamie Carragher, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferine inanamadı. Mısırlı yıldız Trabzon'da 25 bin kişilik çılgın bir kalabalıkla karşılanırken, İngiliz basını transferin perde arkasını konuşuyor.

Süper Lig transfer tarihinin en büyük bombalarından biri patladı! Liverpool ile yollarını ayıran dünya futbolunun efsane ismi Mohamed Salah, Trabzonspor’a 2 yıllık imzayı attı. Mısırlı süper starın Trabzon’a ayak bastığı anlarda yaşanan coşku dünya basınında geniş yer bulurken, Liverpool efsanesi Jamie Carragher’dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE ONUN İÇİN BİR ALT SEVİYE"

Liverpool’un ve İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Jamie Carragher, Football Ramble programında canlı yayında yaptığı açıklamalarda Salah’ın Trabzonspor tercihini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Carragher, Mısırlı yıldızın hâlâ Avrupa'nın devlerinde oynayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan’a gideceğine hiç ihtimal vermemiştim çünkü her şeyden önce Salah çok  iyi bir oyuncu. Ancak Türkiye de benim için onun kalitesinin bir tık altında kalıyor. Ben kesinlikle AC Milan veya Juventus gibi devlere gideceğini düşünüyordum. Zirve yarışında olmalı, San Siro'da oynamalıydı. Bence Salah, Türkiye Ligi'nden çok daha iyi bir futbolcu."

MİKANOS'TAN TRABZON'A 61 NUMARALI YOLCULUK!

Görüşmelerin perde arkasında ise adeta bir transfer diplomasisi yaşandı. Mısırlı yıldızın ilk olarak Beşiktaş ile masaya oturduğu ancak görüşmelerin tıkanması üzerine Trabzonspor’un devreye girerek transferi bitirdiği öğrenildi.

Özel jetle Mikanos'tan havalanan Salah, uçakta 61 numaralı Trabzonspor formasıyla poz verdi. Bordo-mavili kulüp, yıldız futbolcunun yolculuğunu canlı yayınla taraftarlara aktarırken, binlerce futbolsever uçağın rotasını anbean takip etti.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
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