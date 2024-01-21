İnci Taneleri yeni fragman izle araması gerçekleştiriliyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç'ın paylaştığı İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünden 2. fragman yayınlandı. 25 Ocak Perşembe günü ekrana gelecek olan dizinin fragmanına Dilber'in bir kadınla pavyondaki dans gösterisi damga vurdu. İşte İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE!

İNCİ TANELERİ YENİ FRAGMAN İZLE

İlk tanıtımdaki dansıyla ülkenin gündemine oturan ve binlerce kişi tarafından taklitleri yapılan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber, bu sefer de pavyonda bir kadınla karşılık dans ediyor. Fragmanda Dilber'in Azem'e sarıldığı anlar da dikkat çekti. Haberimiz içerisinde yer almakta olan video bölümü üzerinden İnci Taneleri yeni fragman izleyebilirsiniz. İnci Taneleri yeni fragmanda İnci Taneleri Dilber yeni dansı birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

İnci Taneleri Dilber

İLK DANSI ORTALIĞI KARIŞMIŞTI

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri, 25 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizinin ilk bölümünde Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verilmişti. Dizide Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı ise ortalığı kasıp kavurmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol'dan özel ders alan Ergüçlü'nün Dilber dansı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından taklit edilmişti.