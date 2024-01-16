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İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta?

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Yeni dizi İnci Taneleri'nin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin yayın tarihi ve diğer detayları hakkında bilgi arayan izleyiciler, resmi duyuruları bekliyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

İlk tanıtımıyla dikkat çeken İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Arama motorlarında İnci Taneleri hangi kanalda yayınlanacağı sorgulatılıyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi. Gerçel bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü, mini elbisesiyle oyun havası oynuyor. Dans etmek için özel dersler alan Ergüçlü, elindeki zillerle göbek attı. Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizide Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verildi. Fragmanın yayınlanmasıyla Hazar Ergüçlü'nün performansını beğenen kullanıcılar "Bu rol için mi yaratıldın?" ve "Ayakta alkışlanacak bir oyunculuk" yorumları yapıldı.

İnci Taneleri ile ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta?

İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta?

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yıllar sonra televizyon ekranlarına dönüş yapacak olan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisinin yayın tarihi belirlendi. Heyecanla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak ve Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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