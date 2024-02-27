Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri merakla bekleniyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını nereden izleyeceğini araştırıyor. İnci Taneleri adlı dizinin merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. İNCİ TANELERİ 6. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Azem Cihan'ı bulmanın sevincini yaşar. Cihan'ın mekanına gelen Azem, oğluyla karşılaşamasa da ona bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşar. Azem, Cihan'ın evlatlık verildiği aileye ulaşır. Güngör Seyhan isimli bir kadınla görüşen Azem, Cihan'ın kayıp oğlu Özgür olup olmadığını öğrenmek ister.

Azem, oğlunu bulunca yaşadığı sevinci Dilber'le paylaşır. Dilber, haberi alınca havalara uçar. Azem, Dilber'le sevincini paylaşınca samimi bir ortam oluşur. Otel odasında küçük ve samimi bir kutlama hazırlayan Dilber, Azem'i şaşırtıyor.

Azem, Piraye'yi Ayça'ya olan tutumuyla eleştirir. Piraye de Azem'e sinirlenince çocuklarıyla ilgili sert bir cümleyle karşılık verir. İkili arasında yaşanan gerginlik Azem'in hüzünle oradan ayrılmasıyla sonlanır. Piraye Azem'den özür dilese de olan olmuştur. Azem ve Cihan, yıllar sonra karşı karşıya geliyor! Azem Cihan'ı bulmanın sevincini yaşar. Baba-oğul buluşması buluşması Azem'in hayal ettiği gibi geçecek mi?

İNCİ TANELERİ 6. BÖLÜM FRAGMANI

Cihan, hastanede kendisiyle ilgilenen doktorla bir araya gelir ve kendisini anlatmaya başlar. Cihan, kendisine savaş açanlara karşılık vermeye başlar. Azem ile Piraye, her geçen gün daha da yakınlaşırlar. Dilber, Azem'in kendisini sevdiğini düşünür. Azem ise Dilber ile Piraye arasında kararsız kalır. Azem, otele gelir ve otelin önünde ambulansı görür. Peki, Dilber'e bir şey mi oldu?