INAN Derneği Genç Akademi ilk mezunlarını verdi

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençleri bir araya getiren program kapsamında 5 eğitmen tarafından toplam 22 ders verilirken, farklı sektörlerden 12 kurum mentörlük desteği sundu. İlk döneminde 14 mezun veren akademinin mezuniyet töreninde gençler, daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş dünyasına yönelik geliştirdikleri projeleri sektör temsilcileriyle paylaştı.

Gençlerin eğitimden iş hayatına geçiş süreçlerinde karşılaştıkları fırsat eşitsizliklerini azaltmak ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren INAN Derneği, Genç Akademi programının ilk dönemini tamamladı. INAN Genç Akademi Başkanı Mine Öztürk liderliğinde hazırlanan ve bir dönem boyunca devam eden program, Türkiye'nin farklı şehirlerinden üniversite öğrencilerini ortak bir gelişim platformunda buluşturdu. Eğitim, mentörlük ve proje çalışmalarını bir araya getiren akademi, ilk yılında 14 mezun verdi.

Program kapsamında 5 eğitmen tarafından verilen toplam 22 dersle gençlerin kişisel ve profesyonel yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedeflendi. İş dünyasının farklı alanlarından deneyimli profesyonellerle buluşan katılımcılar, kariyer planlamasından profesyonel hayata hazırlığa kadar uzanan çok yönlü bir öğrenme sürecinden geçti.

12 kurum gençlerin kariyer yolculuğuna destek verdi

INAN Genç Akademi'nin ilk döneminde iş dünyasının önde gelen kurumları da gençlerin gelişim yolculuğuna katkı sundu. L'Oréal Türkiye, Mondelez Türkiye, Pluxee, sahibinden.com, ING Türkiye, Yemeksepeti, QNB Türkiye, Akkök Holding, Unlearn, Paramita, Kariyer.net ve Mavi olmak üzere 12 kurum, programa mentörlük desteği sağladı.

İnsan kaynakları, yönetim, teknoloji, mühendislik, finans, iletişim, pazarlama ve organizasyonel gelişim gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyoneller, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini gençlerle paylaştı. Böylece katılımcılar, teorik bilgilerini iş dünyasının gerçek deneyimleriyle birleştirme ve farklı kariyer yollarını yakından tanıma imkânı buldu.

Programın önemli bileşenlerinden birini de gençlerin doğrudan çözüm geliştirdikleri proje çalışmaları oluşturdu. Katılımcılar, “Erken Kariyer Eşitsizlikleri” başlığı altında gençlerin iş hayatına geçişte karşılaştıkları engelleri ve daha adil başlangıç fırsatlarını ele alırken, “Kurumlarda Eşitlik Tasarımı” projesiyle daha kapsayıcı ve eşitlikçi çalışma ortamlarının nasıl oluşturulabileceğine odaklandı.

Gençler daha eşitlikçi bir iş dünyası için projelerini sundu

INAN Genç Akademi'nin ilk dönem mezuniyet töreni ve yeni dönem lansmanı, 23 Ekim 2026 tarihinde Mavi Genel Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri somut önerilere dönüştüren gençler, hazırladıkları projeleri iş dünyasının temsilcileriyle paylaştı.

“Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarabilmesi, fırsatlara eşit koşullarda erişebilmesiyle mümkün”

INAN Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Taşkın Öztürk, Genç Akademi'nin ilk dönemini tamamlamasına ilişkin değerlendirmesinde, fırsat eşitliğinin yalnızca eğitim olanaklarına erişimle sınırlı olmadığını, gençlerin kariyer yolculuklarının her aşamasında desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürk, “Bugün pek çok genç, sahip olduğu potansiyeli ortaya koyabilecek yetkinliklere sahip olsa da iş dünyasına adım atarken aynı fırsatlarla karşılaşmıyor. Biz INAN Derneği olarak fırsat eşitliğini, yalnızca bir ilke değil, somut uygulamalarla güçlendirilmesi gereken ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz. Genç Akademi'yi de bu anlayışın bir yansıması olarak hayata geçirdik. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençleri ortak bir öğrenme ve gelişim yolculuğunda buluşturmak, farklı sektörlerden 12 kurumun deneyimini gençlerimize taşımak bizim için çok kıymetli. İlk dönemimizi 14 mezunla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bizim için asıl değerli olan, bu gençlerin edindikleri bilgi ve deneyimleri kendi kariyerlerine taşımanın ötesinde, daha eşitlikçi bir iş dünyasının şekillenmesine katkı sunacak olmaları. Gençlerin yalnızca geleceğin çalışanları değil, bugünün dönüşümüne yön verebilecek güçlü paydaşlar olduğuna inanıyoruz.” dedi.