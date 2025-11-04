Haberler

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Abdullah Öcalan, DEM Parti İmralı Heyeti üzerinden bugün yeni bir açıklama yaptı. Öcalan, "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır." dedi.

  • DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile 3 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Abdullah Öcalan'ın mesajında Kürt olgusunun Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve güçlü bir geçiş süreci temel alınması gerektiği belirtildi.
  • Abdullah Öcalan'ın sağlığının ve moralinin güçlü olduğu ifade edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile dün (3 Kasım) bir görüşme gerçekleştirdi. 3 saat süren görüşme ile ilgili DEM Parti İmralı heyeti, bu sabah yazılı bir açıklama yaptı.

ÖCALAN'DAN YASAL DÜZENLEME MESAJI

Açıklamada Öcalan'ın "Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır" mesajına yer verildi.

Heyetin açıklamasının tamamı şöyle:

"Basına ve Kamuoyuna,

3 Kasım 2025 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (28)

Haber YorumlarıMGk:

Dem parti ve Chp bu ikiz kardeşlerin ortak özelliği koltuk uğruna konumlarını korumak uğruna yemiyecekleri halt yok fedakarlık lügatların da asla yoktur

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme195
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

Adam hala chp diyor inanılmaz..

yanıt110
yanıt12
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Sen var ya tam bir trol pçsn

yanıt75
yanıt11
Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Bunlar hala nerede yaşadığının farkında değil. Burası türkiye ya biyad edeceksiniz yada çekip gideceksiniz. Bunun başka yolu yok.

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Ülke İslam yönetimine geçerse ırktan önce dini birlik gelir. Bu da ülkedeki hangi ırkı olursa olsun bir bayrak altında birleşmeyi sağlar

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme96
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya bilir:

Osmanlı tarihini oku. Ümmetçilik politikasını oku. Aydınlaritır seni

yanıt34
yanıt8
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Arap Türk Kürt Süryani hiristiyanlarda var Yahudiler var. Müslümanım deyip sarıklı sarıkız ortada gezenler Ateistler var. Birde biz dahil hangi ülkede müslümanlar birlik içinde tam tersi birlik olmaz

yanıt16
yanıt5
Haber YorumlarıveliHamza:

Türkiye cumhuriyeti yerine Anadolu Cumhuriyeti olsa idi o dediğin olurdu belki. Ama ideoloji ne mutlu türküm üzerine kurulmuş bir ideoloji. Yoksa islam zaten iman eden etmeyen diye ayırır. Japon da iman etse kardeşimizdir.

yanıt6
yanıt17
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Gerceklik yoksunu

yanıt1
yanıt1
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
