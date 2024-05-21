İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Şarap festivali" eleştirisine yanıt: Kendisine bilgi veren muhtemelen akşamdan kalmaydı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilen Roma gezisiyle ilgili gazetecilerin sorularına yanıt verdi. İmamoğlu, 'Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027'de Avrupa oyunlarını İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu tahmin ediyorum, ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse hani günün sonunda biz 2027 oyunları için oradaydık" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NIN YORUMU İLGİNÇ

Türkiye Belediyeler Birliği, Meclis Üyesi seçimi için Haliç Kongre Merkezi'ne gelen İmamoğlu, Roma gezisiyle ilgili gazetecilerin sorularına şu ifadelerle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın yorumu ilginç. Öncelikle 2027 Avrupa oyunları İstanbul'umuzun ilk kez çoklu bir spor organizasyonunda yer alacağı bir organizasyon çok önemsiyoruz. Çok güçlü bir iş yapmak istiyoruz. Çünkü 2027'deki bu organizasyon aynı zamanda 2036 Olimpiyat oyunlarına adaylığımızın, paralimpik ve olimpik oyunlara adaylığımızın da öncesinde en önemli organizasyon olarak İstanbul'da yapılıyor olacak. Aynı zamanda 2027 Avrupa Oyunları, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlar öncesinde de kotaların en fazla elde edileceği yarışma olacak. Dolayısıyla hem o döneme dönük bu kapsadığı olaylar çok değerli. Hem de İstanbul'da ilk defa böyle çoklu organizasyon, çoklu branşların işte Haliç'in kıyısındayız, Haliç'te Marmara Denizi'nde, Boğaz'da birçok yerde ve salonlarımızda meydanlarımızda muazzam organizasyonları hazırlıyoruz.

"TAHMİN EDİYORUM BİLGİ VEREN AKŞAMDAN KALMAYDI"

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bilgi vereyim. Biz oraya 2027 Avrupa oyunlarının protokolünü imzalamak için gittik ve Avrupa Olimpiyat Oyunları komite başkanıyla çok önemli bir tören düzenledik, bunun için gittik. Evet bazı gazeteciler bize eşlik etti. Bu tarihi olaya hem şahitlik yaptılar hem de bunun kamuoyu tarafından duyurulmasını sağladılar. Bu işi Sayın Cumhurbaşkanı 2027 de Avrupa oyunlarını İtalya'yı, Roma'yı şaraba nasıl bağladı onu anlamadım. Ama muhtemelen kendisine bilgi veren kim ise İtalya ve Roma deyince aklına şarap geliyordu, tahmin ediyorum, ya da akşamdan kalmaydı diyebiliriz. Neyse hani günün sonunda biz2027 oyunları için oradaydık. 2027 Avrupa oyunlarına Sayın Cumhurbaşkanını da şimdiden davet etmiş olayım."

GEZİ MASRAFLARININ İBB TARAFINDAN KARŞILANMASINA YANIT: EKSİĞİMİZ VARSA BAKARIZ

İmamoğlu, İtalya'ya yapılan seyahatin masraflarının İBB tarafından karşılanması velüks harcamaların sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Farklı şekillerde, yani tabii kurumsal karşılamamız ana gövdesinde var. Gazetecileri davet etmemiz kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki biz yaklaşık beş buçuk yıllık görev süremiz içerisinde ilk kez yurt dışındaki bir organizasyona ya da yurt içinde de diyebiliriz hatta ilk defa İBB'nin kendi bütçesiyle getirdiğimiz bir organizasyon yaptık. Bundan daha doğal bir şey yok.

Avrupa oyunları İstanbul tarihinde ilk kez yapılıyor. Bunun yadırganacak bir tarafı yok önemli bir organizasyondur. Etik kurallar, eleştirileri dinliyoruz. Bir eksiğimiz varsa bakarız, bir sonrakinde yapmayız. Ama ilk kez yapıyoruz. Bunu yüzlerce kez yapan ahalinin temsilcilerinin buna dönüp haberler yapması ve eleştirilerini de böyle enteresan bir biçimde izliyorum. Dediğim gibi biz altı yıla yakın zaman dilimi içinde ilk kez böyle bir organizasyon gerçekleştirdik."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çoğu gazetecilerden oluşan 73 kişilik İtalya seyahatini "Kimse kusura bakmasın belediyelerin görevi kamusal alanda içkiyi özendirici işler yapmak, gazetecileri özel uçaklar tutup şarap festivallerine götürmek değil, insanları alkol belasından uzak tutmaya çalışmak olmalıdır." sözleriyle eleştirmişti.