İllerin milletvekili sayısı değişti! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor?
İllerin milletvekili sayısı neye göre belirleniyor ve hangi il kaç milletvekili çıkarıyor merak ediliyor. YSK İllerin milletvekili sayısını güncellendi. Meclise kaç milletvekili girecek ve milletvekili sayısı yükseldi mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor?
Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu yayınladı. Ardından, "Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?" sorusu araştırılıyor. Milletvekili sayısı yükseldi mi? Hangi ilde kaç milletvekili olacak? Detaylar haberimizdedir…
HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Tabloya göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer azalırken İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye çıktı. Hatay'ın milletvekili sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e ve İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.
İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI DEĞİŞTİ
- Adana 15
- Adıyaman 5
- Afyonkarahisar 6
- Ağrı 4, Amasya 3
- Ankara 36
- Antalya 17
- Artvin 2
- Aydın 8
- Balıkesir 9
- Bilecik 2
- Bingöl 3
- Bitlis 3
- Bolu 3
- Burdur 3
- Bursa 21
- Çanakkale 4
- Çankırı 2
- Çorum 4
- Denizli 7
- Diyarbakır 12
- Edirne 4
- Elazığ 5
- Erzincan 2
- Erzurum 6
- Eskişehir 7
- Gaziantep 14
- Giresun 4
- Gümüşhane 2
- Hakkari 3
- Hatay 10
- Isparta 4
- Mersin 13
- İstanbul 96
- İzmir 28
- Kars 3
- Kastamonu 3
- Kayseri 10
- Kırklareli 3
- Kırşehir 2
- Kocaeli 14
- Konya 15
- Kütahya 4
- Malatya 6
- Manisa 10
- Kahramanmaraş 8
- Mardin 6
- Muğla 7
- Muş 3
- Nevşehir 3
- Niğde 3
- Ordu 6
- Rize 3
- Sakarya 8
- Samsun 9
- Siirt 3
- Sinop 2
- Sivas 5
- Tekirdağ 8
- Tokat 5
- Trabzon 6
- Tunceli 2
- Şanlıurfa 14
- Uşak 3
- Van 8
- Yozgat 4
- Zonguldak 5
- Aksaray 4
- Bayburt 2
- Karaman 3
- Kırıkkale 3
- Batman 5
- Şırnak 4
- Bartın 2
- Ardahan 2
- Iğdır 2
- Yalova 3
- Karabük 3
- Kilis 2
- Osmaniye 4
- Düzce 3
Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.