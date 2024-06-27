İllerin milletvekili sayısı değişti! Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor?

Neye göre milletvekili sayısı belirleniyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosunu yayınladı. Ardından, "Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?" sorusu araştırılıyor. Milletvekili sayısı yükseldi mi? Hangi ilde kaç milletvekili olacak? Detaylar haberimizdedir…

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2023 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 96, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Tabloya göre, Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer arttı, Hatay ve Kütahya'nın milletvekili sayısı birer azalırken İstanbul'un milletvekili sayısı 2 azaldı. Bursa'nın milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı ise 1'den 2'ye çıktı. Hatay'ın milletvekili sayısı 11'den 10'a, Kütahya'nın milletvekili sayısı 5'ten 4'e ve İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 96'ya düştü.

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI DEĞİŞTİ

Adana 15

Adıyaman 5

Afyonkarahisar 6

Ağrı 4, Amasya 3

Ankara 36

Antalya 17

Artvin 2

Aydın 8

Balıkesir 9

Bilecik 2

Bingöl 3

Bitlis 3

Bolu 3

Burdur 3

Bursa 21

Çanakkale 4

Çankırı 2

Çorum 4

Denizli 7

Diyarbakır 12

Edirne 4

Elazığ 5

Erzincan 2

Erzurum 6

Eskişehir 7

Gaziantep 14

Giresun 4

Gümüşhane 2

Hakkari 3

Hatay 10

Isparta 4

Mersin 13

İstanbul 96

İzmir 28

Kars 3

Kastamonu 3

Kayseri 10

Kırklareli 3

Kırşehir 2

Kocaeli 14

Konya 15

Kütahya 4

Malatya 6

Manisa 10

Kahramanmaraş 8

Mardin 6

Muğla 7

Muş 3

Nevşehir 3

Niğde 3

Ordu 6

Rize 3

Sakarya 8

Samsun 9

Siirt 3

Sinop 2

Sivas 5

Tekirdağ 8

Tokat 5

Trabzon 6

Tunceli 2

Şanlıurfa 14

Uşak 3

Van 8

Yozgat 4

Zonguldak 5

Aksaray 4

Bayburt 2

Karaman 3

Kırıkkale 3

Batman 5

Şırnak 4

Bartın 2

Ardahan 2

Iğdır 2

Yalova 3

Karabük 3

Kilis 2

Osmaniye 4

Düzce 3

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.