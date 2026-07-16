İlhan Gülay: Sosyal sorumlulukta kalıcı etki için sistem kurmak gerekiyor

Sosyal sorumlulukta yeni yaklaşım: Yardım değil, etki modeli

Günü kurtaran dönemsel yardımların etkisi ne yazık ki kısa sürüyor. Toplumda gerçekten kalıcı bir fayda sağlamak, eğitimden sağlığa kadar her alanda kendi kendini idame ettirebilen sistemler kurmayı zorunlu kılıyor.

Gülaylar Vakfı'nın tüm projelerinde uzun vadeli takibi, etki ölçümünü ve sürekli gelişimi merkeze almasının temel nedeni de bu. Çünkü gerçek anlamda sosyal sorumluluk, anlık destekler sunmaktan ziyade; insanların hayatına dokunan ve orada kalıcı bir dönüşüm başlatan yapılar inşa etmekle değer kazanıyor.

İlhan Gülay kimdir?

Mehmet İlhan Gülay, 1926'da kurulan Gülaylar Group'un 3. kuşak hissedarlarından biri. Gülay, şirketin 100 yıla yaklaşan kurumsal mirasını toplumsal fayda alanına taşıyan Gülaylar Vakfı'nın vizyonunda da aktif rol üstleniyor.

Mehmet İlhan Gülay'ın vakıf vizyonu

Gülay'ın yaklaşımında Gülaylar Vakfı yalnızca bir bağış yapısı olarak görülmüyor. Hedef, gençlerin dünyada rekabet edebilecek donanıma ulaşması; teknolojiyle barışık, girişimci ve üretken bir neslin yetişmesi. Bu vizyon, yerel değerlerle global bakışı birlikte ele alan bir yaklaşımla şekilleniyor "biz sadece bir vakıf kurmuyoruz" anlayışı, vakfın klasik sosyal yardım modelinden daha geniş bir hedefle konumlandığını gösteriyor.

Gülaylar Vakfı'nın temel odak alanları

Vakfın sahada yürüttüğü faaliyetler, toplumsal kalkınmayı doğrudan etkileyen beş ana sütun üzerinde yükseliyor:

Eğitim: Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde, nitelikli eğitim olanaklarına erişimini güvence altına alan projeler.

Sağlık: Toplumun her kesiminin dünya standartlarında, nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için yürütülen altyapı çalışmaları.

Gençlik: Küresel arenada rekabet edebilecek donanıma sahip, teknolojiyle barışık ve vizyoner girişimcileri öne çıkaran destek programları.

Kadınlar ve Kız Çocukları: Okul sıralarından iş dünyasına kadar her aşamada kadınların elini güçlendirecek ve onlara alan açacak adımlar.

Yetim ve Öksüz Çocuklar: Hayata dezavantajlı başlayan çocukların eğitim ve gelişim evrelerini yakından takip ederek, onları güvenle topluma kazandıran yapılar.

Teknoloji okuryazarlığı neden sosyal faydanın merkezinde?

Yeni dönemin sosyal sorumluluk anlayışında dijital yetkinliklerin ağırlığı her geçen gün artıyor. Artık mesele sadece gençlere destek sağlamak değil; onları doğrudan geleceğin mesleklerine hazırlayabilmek.

Teknoloji okuryazarlığı ve girişimcilik arasında kurulan köprü, gençlerin iş dünyasında ve sosyal hayatta çok daha hızlı yol almasını sağlıyor. Kısacası, geleceğe dönük ve gerçekten işleyen bir sosyal fayda modeli, gençlerin önüne sadece imkanlar sermekle değil; onları yeni dünyanın dinamiklerine uygun becerilerle donatmakla mümkün oluyor.

Girişimci gençlik hedefi

Gülaylar Vakfı, alışılagelmiş "yardım" konseptinin çok ötesinde bir yaklaşıma sahip. Vakıf, girişimciliği gençlerin sadece ekonomik bir katkı sunması için değil, özgüven kazanıp aktif üretime dahil olmaları için temel bir zemin olarak görüyor. Mesele sadece Türkiye içinde katma değer yaratmak değil; global arenaya çıkabilecek, uluslararası vizyona sahip yetenekleri keşfetmek.

Haliyle bu hedef; nitelikli eğitim, doğru mentorluk ve güçlü bir iletişim ağının kurulmasını zorunlu kılıyor. Mehmet İlhan Gülay’ın vizyonunda da gençler, kendilerine el uzatılan pasif alıcılar değil; doğrudan geleceği inşa edecek ve bizi dünyada temsil edecek ana aktörler olarak öne çıkıyor.

Kadınlar ve kız çocukları için güçlendirme modeli

Sosyal sorumluluk projelerinin en hassas ve belkemiği sayılan noktası, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik çalışmalar. Kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği yakalaması ve kadınların istihdama, sosyal hayata güçlü bir şekilde dahil olması, aslında doğrudan bütün bir toplumun kalkınma hızını belirliyor. Tam da bu yüzden, günübirlik yardımlar yerine uzun soluklu destek programlarına ihtiyaç var. Çünkü kalıcı bir toplumsal dönüşüm, ancak toplumun temel taşı olan kadınların ayakları yere sağlam bastığında yaratılabiliyor.

Peki, yerel dinamiklerle uluslararası standartlar aynı potada nasıl eritilir?

Gülaylar Vakfı, küresel çaptaki başarılı modelleri incelerken bunları birebir kopyalamak yerine, Türkiye’nin kendi kültürel ve toplumsal dokusuna tam uyumlu bir yapı inşa etmeyi tercih ediyor. Bu süreçte şeffaflık, etik ilkeler ve profesyonel yönetim anlayışı ise sadece birer şirket prosedürü değil; toplumla vakıf arasında kurulan güçlü güven bağının ana kolonları olarak öne çıkıyor.

Sosyal inovasyon: Vakıflar gelecekte nasıl değer üretecek?

Sosyal faydanın ölçülebilir hale gelmesi, yeni nesil vakıfların temel önceliği. Proje bazlı değil, model bazlı yardım anlayışı; eğitim, sağlık ve gençlik projelerinde sürdürülebilirliği güçlendiriyor. Kurumsal yapıların sosyal inovasyon alanındaki rolü de bu bağlamda artıyor.

Yeni nesil vakıflar, yalnızca kaynak aktaran yapılar değil; sorunlara sistemli çözümler geliştiren sosyal inovasyon merkezleri haline geliyor.

Gülaylar Group'un 100 yıllık mirasının topluma yansıması

1926'dan gelen kurumsal miras, iş dünyasındaki birikimin sosyal faydaya aktarılmasıyla yeni bir boyut kazanıyor. "Sürekli daha iyisini yapma" yaklaşımı, vakıf alanına da taşınıyor, kurumsal değerler, toplumsal sorumlulukla bütünleşiyor.

Kaynak: Haberler.com