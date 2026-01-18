Haberler

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Güncelleme:
Genç yaşta hayattan koparılan Atlas'ın ölümü üzerine sessizliğini bozan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin bir adalet sınavı verdiğini söyledi. Ortaylı, yaşanan trajediyi bireysel bir suçun ötesinde toplumsal bir yıkım olarak niteleyerek; "Bu dava artık sadece Atlas'ın ailesinin değil, adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesidir" dedi.

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atlas'ın ölümünü Türkiye'deki 'hoyratlık' ve cezasızlık iklimi üzerinden değerlendirdi.
  • Ortaylı, Atlas cinayetinin artık yalnızca ailesinin değil, adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesi olduğunu belirtti.
  • Ortaylı, Atlas'ın ölümünün Türkiye'de hukukun caydırıcılığının, kamunun vicdanının ve 'bir daha olmayacak' diyebilme iradesinin sınavı olduğunu ifade etti.

Türkiye, 17 yaşında hayatını kaybeden Atlas'ın ölümüyle bir kez daha derin bir sarsıntı yaşarken, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atlas'ın ölümünü, ülkede giderek görünür hale gelen "hoyratlık" ve cezasızlık iklimi üzerinden değerlendirdi.

Ortaylı, paylaşımında daha önce hayatını kaybeden gençleri hatırlatarak, "Ahmet Minguzzi, Ata Emre, Hakan, Berkay şimdi de Atlas… Bir gencimizi daha bu memleketin üzeri örtülen hoyratlığına kurban verdik" ifadelerini kullandı.

"BİR EVİN IŞIĞI SÖNDÜ, BİR ANNENİN ÖMRÜ YARIM KALDI"

Atlas'ın ölümünün yalnızca bireysel bir suç olarak ele alınamayacağını vurgulayan Ortaylı, yaşananların ardında daha derin bir zihniyet sorunu bulunduğunu belirtti. "Bir evin ışığı söndü, bir annenin ömrü yarım kaldı" sözleriyle acının toplumsal boyutuna dikkat çekti.

"KARŞIMIZDA KÜSTAH VE PERVASIZ BİR ZİHNİYET VAR"

Ortaylı, açıklamasında hukuku ve vicdanı hiçe sayan bir anlayışın giderek güç kazandığını savunarak, "Ne hukuku umursayan ne de vicdanla bağı olan bu halin kendini neye yasladığı meçhul" değerlendirmesinde bulundu.

Atlas cinayetinin yalnızca ailesinin ve yakın çevresinin meselesi olmaktan çıktığını ifade eden Ortaylı, davanın artık toplumun adalet duygusuyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. "Bu dava artık yalnızca Atlas'ın ailesinin değil, bu ülkede adalet diye ayağa kalkan herkesin meselesidir" dedi.

"ADİL BİR KARAR TOPLUMUN VİCDANINA MERHEM OLUR"

Hiçbir mahkeme kararının ailelerin acısını dindiremeyeceğini vurgulayan Ortaylı, buna rağmen açık ve tereddütsüz bir hükmün toplumun yaralanan adalet duygusuna katkı sağlayabileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE HUKUKUN CAYDIRICILIĞIYLA SINANIYOR"

Ortaylı, Atlas'ın ölümünün tekil bir cinayet olarak görülemeyeceğini belirterek, "Bu, Türkiye'de hukukun caydırıcılığının, kamunun vicdanının ve 'bir daha olmayacak' diyebilme iradesinin sınavıdır" dedi ve aksi halde kayıpların artacağı uyarısında bulundu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMüsli:

Savundugunuz laik düzenin geldiği nokta

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Musli kardeşim sana aynen katılıyorum. İlber yine saçmalamış.

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıgirilmez:

Afrikanın en ucunda bir ülke ile anlaşıp azılı suçlu iflah olmaz adamları oralara yollayıp ıslah etmek lazım orada ne halleri varsa görsünler

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Oralardan sağ olarak kimse geri gelmez, zaten gelmesine de gerek yok

yanıt11
yanıt0
Haber Yorumlarıgirilmez:

aynen burda yok insan hakları filan diye paşalar gibi yaşıyorlar

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarımesut kaptan:

Kisasta hayat vardir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

