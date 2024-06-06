İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri devam ediyor. İl dışı tayin isteğinde bulunan öğretmenler için başvurular 7 Haziran'da sona erecek. MEB'in takvimine göre, il dışı tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Peki, İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İl dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurarak yapabilirler.