İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları açıklanma tarihi!

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. İnfaz Koruma Memuru (İKM) kadrosu için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından şimdi tüm gözler, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için 2025 yılı başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmamış olsa da, geçmiş uygulamalara göre genellikle başvuruların tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde sonuçlar Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Bu doğrultuda, sonuçların 8 Eylül 2025'e kadar açıklanması beklenmektedir.

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı için başvuru süreci 1 Ağustos'ta başlamış olup, 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecektir. İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, bu tarihler arasında gerekli şartları sağlayarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Başvuruların sona ermesinin ardından, Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirme süreci başlatılacak ve adayların başvuru sonuçları resmi web sitesi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün duyuru sayfasında ilan edilecektir. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilere ve gerekli evraklara Bakanlık resmi kaynaklarından ulaşmak mümkündür.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesine toplam 3 bin 500 yeni personel alımı yapacak. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:

3.172 İnfaz ve Koruma Memuru (sözleşmeli pozisyon)

91 Hemşire

52 Teknisyen

100 Destek Personeli (Şoför)

29 Destek Personeli (Aşçı)

2 Destek Personeli (Kaloriferci)

30 Destek Personeli (Hasta Bakıcı)

24 Destek Personeli (Hizmetli)

Toplamda 3 bin 500 personel, çeşitli görevlerde görevlendirilmek üzere istihdam edilecek.