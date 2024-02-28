İklim Tamkan kimdir, kaç yaşında? İklim Tamkan ile Fırat Tanış ayrıldı mı?

İklim Tamkan kimdir, kaç yaşında? İklim Tamkan ile Fırat Tanış ayrıldı mı? sorularına yanıt aranıyor. Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene eylül ayında yollarını ayırdığı ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. İklim Tamkan kimdir, kaç yaşında? İklim Tamkan ile Fırat Tanış ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

İKLİM TAMKAN İLE FIRAT TANIŞ AYRILDI MI?

Piyanist İklim Tamkan, geçtiğimiz sene şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı Fırat Tanış hakkında tehdit ve ısrarlı takip nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar sonrası açıklama yapan Tamkan, "Gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum" dedi.

İKLİM TAMKAN KİMDİR?

1984 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan İklim Tamkan, müzik tutkusuna henüz 11 yaşında adım attı. Eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Tamkan, ardından eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda devam etti. Bu süreçte Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi deneyimli isimlerden aldığı eğitimler, müzikal kariyerine yön verdi.

Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimini ilerleten Tamkan, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde solistlik ve piyano pedagojisi alanlarında kabul edilerek yeteneğini daha da geliştirdi.

2021 yılında sanatseverlerle buluşan "Lo Şivano" adlı şarkı, İklim Tamkan'ın düzenlemesi ve Pervin Chakar'ın seslendirmesiyle hayat buldu. Ertan Tekin'in duduk performansıyla zenginleşen şarkının kapak çizimi ise usta sanatçı Fırat Tanış'a aitti.

Düzenleme, solistlik, pedagoji ve bestecilik gibi farklı alanlarda kendini kanıtlayan İklim Tamkan, müzikseverler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.