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İkbal Uzuner olayı nedir?

İkbal Uzuner olayı nedir?
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İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan trajik olay, 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan intihar etmesiyle gündeme geldi. Olay, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00 sularında Edirnekapı surlarında meydana geldi. Peki, İkbal Uzuner olayı nedir? İşte detaylar...

Fatih'te surlarda öldürülen İkbal Uzuner, 5 Ekim Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'de büyük yankı uyandıran cinayetin detayları araştırılmaya devam ediliyor. Birçok kişi İkbal Uzuner olayını araştırıyor. Peki, İkbal Uzuner olayı nedir?

İKBAL UZUNER OLAYI NEDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan trajik olay, 19 yaşındaki Semih Çelik'in iki kadını öldürdükten sonra tarihi surlardan intihar etmesiyle gündeme geldi. Olay, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00 sularında Edirnekapı surlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çelik, önceki saatlerde Eyüpsultan'da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdü. Ardından, Fatih'te bulunan arkadaşı İkbal Uzuner ile birlikte surlara çıkan Çelik, burada Uzuner'in kafasını keserek öldürdü.

Olay sonrası Semih Çelik, cinayetlerin ardından tarihi surlardan aşağıya atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Semih Çelik'in uyuşturucu bağımlısı olduğu iddiaları da dikkat çekti.

İkbal Uzuner olayı nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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