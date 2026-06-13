İhracat Türkiye için çok önemli! Aytaç Akıncı'dan WORLDEF değerlendirmesi

WORLDEF Istanbul 2026; e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda katılımcılarını ağırladı. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

"WORLDEF BENCE BENZERSİZ BİR ORGANİZASYON"

WORLDEF'in sektöre sunduğu katkılara değinen Aytaç Akıncı, "WORLDEF bence benzersiz bir organizasyon. Çünkü bu sene 10. yılını kutluyor. Ve 10 yıldır Türkiye'de çok önemli olan ve dünyada da sürekli büyüyen bir sektör olan e-ticaret ve ihracat sektörünü hedefliyor" dedi. Organizasyonun katılımcılar ve ziyaretçiler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Akıncı, etkinliğin her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

"ÜÇ GÜN BOYUNCA BİNLERCE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Bu yıl WORLDEF'e ilk kez katıldıklarını ifade eden Akıncı, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını belirtti. "Burada çok keyifli üç gün geçirdik. Binlerce misafirimiz oldu. Ve birçok firma da burada katıldı" diyen Akıncı, ziyaretçiler ve sektör temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"TÜRKİYE'DEKİ SATICILARIN ÜRÜNLERİNİN DÜNYAYA AÇILMASINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Ship to More'un faaliyet alanları hakkında da bilgi veren Akıncı, "Biz de Ship to More olarak bu işin aslında ihracat lojistiği tarafını yapıyoruz" dedi. Dijital lojistik dönüşümünü yapay zeka ile birleştirdiklerini belirten Akıncı, "Biz de dijital lojistik dönüşüm ve yapay zeka ile bunu harmanlayarak Türkiye'deki satıcıların ürünlerinin dünyaya açılmasını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Akıncı, ihracat sektörünün büyümeye devam etmesinin Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com