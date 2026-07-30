Haberler

Iğdır, TİGAD Çalıştayı’nda 140 Gazeteciyi Ağırlayacak

Iğdır, TİGAD Çalıştayı’nda 140 Gazeteciyi Ağırlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır'da geniş katılımlı Dijital Medya Çalıştayı düzenleyecek. Türkiye'nin dört bir yanından 140 gazetecinin katılacağı organizasyonda, üst düzey bürokratlar, siyasetçiler ve medya temsilcileri bir araya gelecek.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında Iğdır’da geniş katılımlı Dijital Medya Çalıştayı düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından 140 gazetecinin katılacağı organizasyonda, üst düzey bürokratlar, siyasetçiler ve medya temsilcileri bir araya gelecek.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel öncülüğünde gerçekleştirilecek program, TİGAD Iğdır İl Temsilcisi Halit Öztürk ile organizasyon komitesinde görev alan gazetecilerin koordinasyonunda yürütülecek.

Dört gün sürecek çalıştay kapsamında dijital medya, internet gazeteciliği ve sektörel gelişmelere ilişkin oturumlar düzenlenirken, mesleki deneyim paylaşımı ve değerlendirmelerde de bulunulacak.

Çalıştay süresince kente gelecek gazeteciler, Iğdır’ın tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Program kapsamında Iğdır’ın yöresel mutfağı, folklorik değerleri, doğal güzellikleri ve turistik destinasyonlarına yönelik gezi ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Organizasyonla, Iğdır’ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin ulusal basın aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Çalıştayın, şehrin tanıtımına önemli katkı sağlamasının yanı sıra bölgenin turizm değerlerinin daha etkin şekilde duyurulmasına da destek olması bekleniyor.

TİGAD tarafından düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı’nın, internet gazeteciliği alanında mesleki dayanışmayı güçlendirmesi, sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini artırması ve Iğdır’ın kültürel ile sosyal zenginliklerinin ülke genelinde daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Platformu
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Rakamlar öyle böyle değil
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu

İnfial yaratan görüntü! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İmamın en zor namazı!

Aziz Yıldırım bombayı Hakan Çalhanoğlu ile patlatıyor

F.Bahçe sağ gösterip sol vurdu
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var

Ünlü Türk maden suyu raflardan toplatıldı! Beklenen açıklama geldi
Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler
Biri eski başbakan, diğeri pop yıldızı! Teknede fena yakalandılar

Fena yakalandılar

CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Uğur Dündar, Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı