Iğdır Merkezli “Sokaklar Güvende Iğdır” Operasyonu: 12 Şüpheli Gözaltında

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Iğdır merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/2746 sayılı soruşturması kapsamında, TCK 220/3 çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma ve yağma suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında M.B.A. (Iğdır-1994), S.K. (Iğdır-1990), T.A. (Iğdır-1991), E.A. (Iğdır-1996), S.T. (Iğdır-1997), K.C. (Iğdır-1982), D.A. (Iğdır-2000), T.A. (Iğdır-1999), T.A. (Iğdır-1997), K.K. (Ağrı-1981), H.A. (Iğdır-1996), S.G. (Iğdır-1990) ve A.G. (Iğdır-1977) isimli şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerin yaklaşık 5 ay sürdüğü, çalışmalar sonucunda örgütsel yapı, şüphelilerin rolleri ve olaylara katıldığı değerlendirilen kişilerin tespit edildiği bildirildi.

14 Eylül 2026 saat 06.00 sıralarında Iğdır merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ağrı ve Elazığ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu