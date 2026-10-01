Iğdır’da 160 Üreticiye 40 Ton Sertifikalı Buğday Tohumu Dağıtıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtım töreni, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlendi. Törene Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile üreticiler katıldı.

Törende üreticilere sertifikalı buğday tohumları teslim edilirken, projenin Iğdır tarımının geliştirilmesine ve modern üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmasının hedeflendiği belirtildi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, projenin temel amacının üreticilerin daha kaliteli ve daha verimli üretim yapmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında 40 ton sertifikalı buğday tohumunun 160 üreticiyle buluşturulduğunu belirten Tingiş, destek programında sosyal kapsayıcılığa da önem verildiğini söyledi.

Tingiş, “Bu proje ile 40 ton sertifikalı buğday tohumumuzu 160 üreticimizle buluşturacağız. Tohumun dağıtımında kadın, genç, engelli, şehit ve gazi yakınlarına öncelik vererek üretimin yanı sıra sosyal açıdan kapsayıcı bir destek mekanizmasını oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Projede kullanılacak buğday çeşidinin Iğdır’da daha önce gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmalarında ekilerek denendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tingiş, gerçekleştirilen denemelerde söz konusu buğday çeşidinin özellikle sulu tarım şartlarında yüksek verim ve üretim potansiyeli gösterdiğini belirtti.

Elde edilen sonuçların üreticilere aktarılmasının ve başarılı olduğu görülen çeşidin il genelinde yaygınlaştırılmasının, Iğdır’da kaliteli ve verimli buğday üretiminin artırılması açısından önem taşıdığını kaydeden Tingiş, üreticilerin modern ve sertifikalı tohum kullanımına yönlendirilmesinin tarımsal üretimin geleceği açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Projenin yalnızca tohum desteğiyle sınırlı olmadığı, aynı zamanda Iğdır’da üretim planlaması kapsamında öncelikli ürünlerden biri olan buğdayın ekim alanlarının artırılmasına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Tingiş, proje kapsamında üreticilere ulaştırılan sertifikalı tohumların verim ve kalite bakımından olumlu sonuçlar vermesinin, önümüzdeki dönemlerde buğday üretiminin yaygınlaştırılmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.

Iğdır’ın tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilerin ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirten Tingiş, sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşmasının birim alandan elde edilen verimin artırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Projede üretim hedeflerinin yanı sıra sosyal destek boyutuna da dikkat çekildi. Tohum dağıtımında kadın ve genç üreticilerin yanı sıra engelli bireylere, şehit ve gazi yakınlarına öncelik verilmesiyle tarımsal desteklerin daha geniş bir üretici kitlesine ulaştırılması amaçlandı.

Yetkililer, bu tür projelerin üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılmasına, kaliteli tohum kullanımının yaygınlaşmasına ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Dağıtımı gerçekleştirilen sertifikalı tohumların üreticilerin tarlalarında değerlendirilmesiyle birlikte Iğdır’da buğday üretiminde verim ve kalite artışının sağlanması hedefleniyor.

Tarım sektörünün kent ekonomisindeki önemine dikkat çekilirken, önümüzdeki dönemde üreticilere yönelik destek ve projelerin sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu