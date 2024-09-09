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İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak?

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İstanbul'da toplu taşımada kış tarifesi ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. İETT kış tarifesi ve sefer saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Otobüs, metro, vapur ve Marmaray sefer saatlerinde ise kış tarifesi ile birlikte değişiklikler olabilir. Peki, İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak?

İett kış tarifesi ne zaman başlayacak? 2024 yılı İETT kış tarifesi ile ilgili merak edilenler, toplu taşıma kullanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? Yeni sefer saatleriyle ilgili bilgilere, İETT'nin resmi web sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İstanbul'da toplu taşımada kış tarifesi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir...

İETT KIŞ TARİFESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

"İETT kış tarifesine geçiyor! 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için https://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz."

İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ KAÇTA?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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