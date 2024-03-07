Yeniden Refah Partisi Niğde Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, İdris Turgut kimdir? Yeniden Refah Partisi Niğde Belediye Başkan Adayı İdris Turgut kaç yaşında ve nereli?

İDRİS TURGUT KİMDİR?

İdris Turgut, Niğde İmam Hatip Lisesi'ni 1988 yılında tamamladı ve 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Siyasi ve iş hayatında aktif olarak görev yapan Turgut, 1995-1998 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Niğde İl Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 2002-2006 yılları arasında MÜSİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. TÜSİAB'ın (Türkiye Tohum Sanayicileri Birliği) kurucuları arasında yer aldı. 2004-2009 yılları arasında AK Parti Çankaya Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2006-2013 yılları arasında 51 Niğdespor Kulüp Başkanlığı görevini üstlendi ve kulübü farklı branşlarda, Hentbol Süper Lig dahil olmak üzere 7 yıl süreyle il dışında temsil etti. İdris Turgut 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Niğde Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.