Sürücüler dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu teklifinin ocak ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı. 36 maddeden oluşan yeni düzenleme ile trafik cezaları artırılırken, çok sayıda ihlalde ehliyet iptali ve uzun süreli belge geri alma yaptırımları uygulanacak.

  • Ocak ayından itibaren bir takvim yılı içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek.
  • Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 km/s aşanların ehliyetleri 30 gün, 56-65 km/s aşanların 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanların 90 gün süreyle geri alınacak.
  • Ambulans, itfaiye gibi acil araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte kural ihlallerine karşı yeni ve sert bir dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Trafik Kanunu teklifinde, kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve saldırgan sürücülük gibi davranışlara yönelik ağır yaptırımlar öngörülürken, ocak ayından itibaren binlerce sürücünün ehliyetinin iptal edilmesi gündemde.

Yeni düzenlemeleri içeren yeniTrafik Kanunu'nun yeni yılın ilk günlerinde TBMM Genel Kurulu'nda görüleceğinin açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri için geldiği TBMM'de, Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trafik Kanunu'ndaki değişikliklerin ne zaman Meclis gündemine geleceği sorusuna Yerlikaya, "Ocak ayının ilk haftası" yanıtını verdi.

EHLİYET İPTALLERİNİN SAYISI ARTACAK

Yeni düzenleme, trafikte kural ihlallerine karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Buna göre, trafikte yaşanan tartışmalarda saldırı amacıyla aracından inen ya da başka aracı ısrarla takip eden sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesine yönelik yaptırımlar getiriliyor.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMEYE DE EHLİYET İPTALİ

Düzenlemede yer alan en dikkat çekici maddelerden biri de kırmızı ışık ihlallerine yönelik oldu. Meclis'e sunulacak teklife göre, bir takvim yılı içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. Bu sürücüler ayrıca 80 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebep olan sürücülerin ise ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Belgeler, ancak psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi ve sürücü olmaya engel bir durumun bulunmaması halinde iade edilecek.

HIZ SINIRINI AŞMAK DA EHLİYETTEN EDECEK

Yerleşim yeri içinde hız sınırını;

46–55 km/s aşanların ehliyetleri 30 gün,

56–65 km/s aşanların ehliyetleri 60 gün,

66 km/s ve üzeri aşanların ehliyetleri 90 gün süreyle geri alınacak.

ACİL ARAÇLARA YOL VERİN!

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyen veya durmayan sürücülere ise 46 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

GÜRÜLTÜ YAPAN ARACA CEZA

Araçta yapılan değişikliklerin çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü çıkarması halinde sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

BAZI İHLALLERDE EHLİYETE 2 YILA KADAR EL KOYMA

Trafikte saldırı amacıyla araç takip eden veya araçtan inen sürücülere:

180 bin lira ceza, ehliyetlere 60 gün el koyma, araçlara 30 gün trafikten men

Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere: 5 bin lira ceza

Yarış yapan sürücülere: 46 bin lira ceza ve ehliyetin 2 yıl süreyle geri alınması cezaları verilecek.

KAZADAN KAÇANA HAPİS

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın izni olmadan ve zorunlu bir neden olmaksızın olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Elif Yeşil
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSami Kaya:

Lütfen kimliğimizi de iptal edip bize bulgar kimliği verin siz de kurtulun biz de…

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBatuhan Yazar:

Çok şükür geç bile kalındı insanlar trafikte can sağlığını düşünüyor makas atan araçtan inip kavga edenlere büyük ceza uygulanmalı

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Yasa daha meclisten geçmedi diye biliyorum, bir yanlışlık olmasın bu haberde ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayhan kinay:

Yeni Türkiye vizyonu hayırlı olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title