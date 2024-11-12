İbrahim Yılmaz tutuklandı mı, suçu ne? İbrahim Yılmaz neden tutuklandı?

İbrahim Yılmaz tutuklandı mı, suçu ne? İbrahim Yılmaz, Instagram hesabında yapay zeka kullanılarak kendi ses ve görüntüsünün taklit edildiğini duyurdu. İbrahim Yılmaz neden tutuklandı? Yılmaz, bu sahte görüntülerin gençleri yasa dışı bahse yönlendirmek için kullanıldığını belirtti. İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

İBRAHİM YILMAZ TUTUKLANDI MI?

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 kişi, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, "ev hapsi" kararıyla serbest bırakılırken; Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBRAHİM YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul'da devam eden yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz dahil toplam 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan İbrahim Yılmaz'ın da dahil olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBRAHİM YILMAZ'IN SUÇU NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan isimlerden biri olan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımlarıyla tanınıyor. Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YASA DIŞI BAHİS OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.