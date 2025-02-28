Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, İbrahim Yavuz kimdir? İbrahim Yavuz kimdir? Yeni Muş müftüsü İbrahim Yavuz kimdir?

MUŞ MÜFTÜSÜ ATAMA KARARNAMESİ



YENİ MUŞ MÜFTÜSÜ İBRAHİM YAVUZ KİMDİR?

Bursa İli İznik İlçesi Hacıosman Köyü´nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okudu. Orta ve lise öğrenimini İznik İmam Hatip Lisesi´nde, Yüksek Öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde, Yüksek Lisans Öğrenimini Fırat Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı alanında tamamladı.

1997 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başladı. 2000-2003 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi´nde ihtisas eğitimi aldı. İhtisas eğitimi sonrası vatani görevini yerine getirdi.

2003-2009 yılları arasında Mersin-Tarsus İlçesinde İlçe Vaizi olarak görev yaptı.

2009 yılında Elazığ İli Arıcak İlçesi´nde İlçe Müftüsü olarak görevine başladı. Daha sonra sırasıyla Elazığ-Kovancılar, Muğla-Datça, Kütahya-Simav, Mersin-Akdeniz ve son olarak İstanbul-Bağcılar İlçelerinde İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. İlçemiz Müftülüğünde ki görevine 27.07.2023 tarihi itibariyle başlayan İbrahim YAVUZ Arapça ve İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.