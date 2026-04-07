İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından bugün evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, ailesi ve yakın dostları da hastaneye geldi. Tatlıses’in geçmişte Hülya Avşar hakkında yaptığı açıklamalar ise yaşanan sağlık sorunu sonrası yeniden konuşulmaya başlandı.

“HAFTADA 4-5 KEZ ARIYOR” DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, geçmişte yaptığı bir açıklamada Hülya Avşar’ın kendisini yalnız bırakmadığını söylemişti. Tatlıses, Avşar için, "Hülya Avşar haftada 4-5 kez arayıp halimi hatırımı soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses’in dostluğu uzun yıllara dayanıyor. İkili geçmişte aynı projelerde de yer almış ve sanat dünyasında yakın dostluklarıyla bilinen isimler arasında gösterilmişti.

BİRLİKTE OYNADIKLARI FİLM

Mavi Mavi (1985) İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar’ın birlikte rol aldığı en bilinen yapımlardan biri olan Mavi Mavi, dönemin en çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından yakın çevresinin de hastaneye geldiği öğrenildi. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu belirtilirken, tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

SEVENLERİ ENDİŞELİ

Yaşadığı sağlık sorunu sonrası Tatlıses’in hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor.