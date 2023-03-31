Seçime sayılı günler kala milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor. İbrahim Tatlıses, Candan Erçetin, Onur Akın, Faik Öztürk ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler de farklı partilerden adaylık başvuruları yaptı. Peki, İbrahim Tatlıses hangi partiden milletvekili aday adayı oldu? İbrahim Tatlıses milletvekili aday adayı mı oldu?

Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasının kesinleşmesi sonrasında siyasi partiler de milletvekilliği aday adaylığı için başvuruları hız kesmeden devam ediyor. Kariyerlerinin yanı sıra siyasete atılma kararı alan ünlü isimler de çeşitli partilerden milletvekili aday adaylığına başvurdu. Peki, İbrahim Tatlıses hangi partiden milletvekili aday adayı oldu? İbrahim Tatlıses milletvekili aday adayı mı oldu?

İBRAHİM TATLISES HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU?

Geçmişte 4 defa Ak Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Usta isim, aday adaylığı başvuru belgelerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim etti.

Başvuru yaptıktan sonra MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."