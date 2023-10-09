Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses evleniyor mu ve kiminle evleniyor soruları merak ediliyor. İstanbul'da konser veren 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, sevenlerine şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Tatlıses açıklamalarıyla gündeme geldi. Peki, İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Kiminle evleniyor? İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi?

İbrahim Tatlıses özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde verdiği konserde sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. 40 yaş küçük aşkıyla evlilik hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil'e seslenen Tatlıses, "Benden önce evlenirse yakarım onu" dedi. İmparator bir de evlilik sürprizi verdi. İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Kiminle evleniyor? İbrahim Tatlıses kaç kere evlendi? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM TATLISES EVLENİYOR MU?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses konserini 'Yalnızım' şarkısıyla başlatırken, gece boyunca 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle', 'Yalan', 'Bebeğim', 'Kara Üzüm Habbesi', 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı', 'Aramam' ve 'Nankör Kedi' gibi klasiklerini söyledi. İmparator'u dinlemeye gelen sevenleri de ona hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sürprizini ise nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy yaptı. Yenikapı konserinden çıkar çıkmaz soluğu restoranda alan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i dinlenmeye geldi. İmparator, Muazzez Ersoy'u sahneye davet ederken ikili 'Yeşil Ördek', 'Sevda Yüklü Kervanlar', 'Urfalıyam Ezelden' ve 'Bir Fincan Kahve Olsam' şarkılarını birlikte seslendirdi. İbrahim Tatlıses ile Muazzez Ersoy'un muhteşem düeti büyük alkış aldı.

İBRAHİM TATLISES KAÇ KERE EVLENDİ?

İbrahim Tatlıses oyuncu Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusuna değinmeden geçmedi. Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapmasına değinen Tatlıses, "Mehmet Ali Erbil benden önce evlenecek olursa yakarım onu. Bana söz verdi, sözünü de tutacağına eminim. Bu sebepten her an bir sürpriz yaparak nikah masasına oturabilirim" dedi.