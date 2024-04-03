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İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in 1 Nisan şakası ne?

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Pazar günü yapılan seçimlerin ardından 1 Nisan'da paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, evlendiğini açıklayarak dikkatleri üzerine çekmişti. Tatlıses, yeni yaptığı paylaşımda olayın iç yüzünü anlattı. İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in 1 Nisan şakası ne? İşte detaylar...

EVLENME HABERİ 1 NİSAN ŞAKASI MI?

Tatlıses, 1 Nisan'da yaptığı paylaşımda "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymayın demeyin. Tüm bekarlara selam olsun ben evleniyorum" dedi. Evlendiği söylentisiyle adından söz ettiren sanatçı, yeni paylaşımda şaka yaptığını belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlar mesajı attığım tarih ne 1 ay ne Nisan... İkisinin toplamı ne oluyor? Nisan 1 ama ben hakikaten evlendim. İzmir'de kendime ev aldım. Yani evlendim şakadan da hiç anlamıyorsunuz ya. İbrahim Tatlıses evlenirse iki satırla mı geçiştirir?"

İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in 1 Nisan şakası ne?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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