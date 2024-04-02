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İBB meclis dağılımı nasıl oldu, CHP İBB meclisini aldı mı?

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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.

İBB MECLİS DAĞILIMI NASIL OLDU, CHP İBB MECLİSİNİ ALDI MI?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. Kurum, yüzde 39,59 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,61 oy aldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'nde de çoğunluğun CHP'de olduğunu duyurdu.

İBB MECLİSİ'NDE CHP ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AKILLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TOPAL ÖRDEK" YORUMU GELDİ

Ongun'un paylaşımı sonrası ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'u kazanan CHP yönetimine ilişkin söylediği sözler geldi. Erdoğan, o dönem cami çıkışı yaptığı bir açıklamada, İBB Başkanlığı'nı kazanan fakat İBB Meclisi'nde çoğunluğu alamayan İmamoğlu ve yönetimi için, "Çoğunluğu bizde. Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek." ifadelerini kullanmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbullular kararını verdi. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,14 ile yeniden seçildi. CHP, İBB Meclisi'nde sandalye çoğunluğunu da kazandı. Bu durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yerel seçimleri sonrası İBB yönetimi ve İmamoğlu'na yönelik sarf ettiği "topal ördek" sözlerini akıllara geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. Kurum, yüzde 39,59 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,61 oy aldı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB Meclisi'nde de çoğunluğun CHP'de olduğunu duyurdu.

İBB MECLİSİ'NDE CHP ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, İBB Meclisi'nde CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 sandalye elde ettiğini açıkladı. Ongun, paylaşımında, "İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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