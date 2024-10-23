İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak bursların sonuçları, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, başvuru yapan öğrenciler arasında sıkça gündeme geliyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli mi? Detaylar haberimizde...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Bin TL olan İBB burs (eğitim desteği) başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfasından öğrenilecek.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için sağlanması gereken İBB bursu şartları şu şekilde: