İBB BURS SONUÇLARI: İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olan bursların sonuçları merakla bekleniyor. İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak bursların sonuçları, öğrenciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu, başvuru yapan öğrenciler arasında sıkça gündeme geliyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli mi? Detaylar haberimizde...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Bin TL olan İBB burs (eğitim desteği) başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçları, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfasından öğrenilecek.
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İBB BURSUNU KİMLER ALABİLİR?
Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'nden faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için sağlanması gereken İBB bursu şartları şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak,
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,
- Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
- Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.