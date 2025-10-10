İBB burs başvurusu için son gün ne zaman? 2025 İBB burs başvurusu nereden, nasıl yapılır şartları neler?

İstanbul'da öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik hayata geçirilen "Genç Üniversiteli Bursu", yükseköğretim yolculuğunda ekonomik zorluk yaşayan gençlere önemli bir destek sunuyor. Her yıl binlerce üniversite öğrencisine ulaşan bu burs programı, hem şehirde ikamet eden hem de İstanbul'daki üniversitelerde eğitim alan gençlerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Başvuru koşulları ve tarihleri ise öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için verilecek 20.000?TL tutarındaki "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" paketinin başvuruları, 23 Eylül 2025'te açıldı. Üniversite öğrencileri, bu desteğe 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecekler.

İBB BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru süreci, yalnızca çevrim içi olarak İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden yürütülüyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin TC kimlik numaraları ve gerekli belgelerle sisteme giriş yapmaları yeterli oluyor.

İBB BURS BAŞVURUSU KOŞULLARI

İBB burs programına başvurabilmek için şu kriterleri taşımak gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin ya da ailesinin/velisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Devlet üniversitesinde ya da özel üniversitelerde %100 burslu eğitim alıyor olmak

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresi içinde eğitime devam ediyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için transkript not ortalamasının 100 üzerinden en az 53 veya 4 üzerinden en az 2,00 olması

İBB BURS BAŞVURUSU ALMAYA ENGEL UNSURLAR

Aşağıdaki gruplar, İBB burs başvurusunda değerlendirmeye alınmaz:

Açık öğretim öğrencileri

Yurt dışında eğitim görenler

Ücretli değişim programı kapsamında yurt dışında bulunanlar

Ön lisans ve lisans öğrencileri için 30 yaşını, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 40 yaşını aşmış olanlar

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında öğrencilerden şu belgeler talep edilmektedir:

Sabıka kaydı

Güncel öğrenci belgesi

Transkript (not dökümü)

Bursluluk durumunu gösteren belge (vakıf üniversiteleri için)

Gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir belgesi vb.)

Engelli raporu fotokopisi (varsa)

Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri (açık öğretim öğrencileri hariç)

Tüm bu belgeler sisteme dijital olarak yüklenmeli ve süreç, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde yürütülmektedir.