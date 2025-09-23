İBB BURS BAŞVURU EKRANI: İBB burs başvuruları başladı mı, başvurular nasıl yapılır, şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Genç Üniversiteli Desteği başvuruları başlıyor. Üniversite öğrencileri, maddi destek sağlamak amacıyla açılan bu programın başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağıyla ilgili detaylar araştırılırken, gençler destekten faydalanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. İBB Genç Üniversiteli Desteği hakkında tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

2025-2026 İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesi kapsamında, İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ailelerinin maddi durumları göz önünde bulundurularak nakdi yardım sağlanıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için İBB burs başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.

2025-2026 İBB BURS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Başvurular, 23 Eylül 2025 Salı günü başlayarak öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bu destekten yararlanmak isteyen adayların başvurularını tamamlamaları için belirlenen son tarih ise 17 Ekim 2025 Cuma günü olarak açıklandı.

2025-2026 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine yıllık 20 bin TL burs desteği sunmayı hedefliyor. Bugüne kadar ise toplamda 2 milyar 946 milyon 349 bin 600 TL tutarında Genç Üniversiteli Desteği sağlanarak, öğrencilere önemli bir maddi destek sağlandı.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, İBB burs başvurularını ve evrak işlemlerini "İstanbul Senin" uygulaması veya https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/

adresi üzerinden yapabilirler.

Google Play veya App Store'dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturarak ana sayfadaki "Genç Üniversiteli" mini uygulamasına erişip başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru sırasında verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olunuz; onayınız sonrası beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

Anne ve babanın vefatı ya da resmi olarak boşanmış ailelerde, öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi referans alınır.

Gelir beyanında fazla mesai ve prim ücretleri dikkate alınmaz; bordrodaki net gelir esas alınır.

İBB BURS BAŞVURU LİNKİ

İBB burs başvuru ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,

Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İSTENİLEN BELGELER

Sabıka kaydı almadığına dair belge,

Öğrenci belgesi,

Transkript belgesi,

Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

Şehit çocuğu belgesi,

Gazi veya gazi çocuğu belgesi,

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Burs ödemeleri, toplamda 15.000 TL tutarında olup, üç eşit taksit halinde gerçekleştiriliyor. Her taksit ödemesi 5.000 TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Bu ödeme planı, öğrencilerin eğitim giderlerini daha düzenli ve kolay karşılamalarına olanak sağlıyor.