İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal yardımlar kapsamında dar gelirli ailelere yönelik çeşitli destek programları sunuyor. Bunlardan biri de İBB Beslenme Desteği programıdır. Bu program, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Peki, İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

İBB BESLENME DESTEĞİ NEDİR?

İBB Beslenme Desteği, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına yönelik sağlıklı gıda erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bir sosyal yardım programıdır. Bu destekle, çocukların büyüme ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç duydukları temel besinleri alması amaçlanmaktadır. Desteğin kapsamında çocuklar için gıda paketleri veya beslenme kartları sağlanmaktadır.



İBB BESLENME DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İBB Beslenme Desteği'ne başvuru için gerekli belgeler ve şartlar İBB'nin resmi web sitesi veya sosyal yardım merkezleri üzerinden duyurulmaktadır. Başvuru süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden sosyal yardım başvuru formunu doldurmak,

İBB'ye bağlı sosyal yardım merkezlerine giderek doğrudan başvuru yapmak,

Kimlik bilgileri, gelir durumunu gösteren belgeler ve diğer gerekli evrakların teslim edilmesi, başvurular değerlendirildikten sonra, uygun görülen ailelere İBB tarafından bilgilendirme yapılır ve destek sağlanıyor.

İBB BESLENME DESTEĞİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve su bulunuyor.

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