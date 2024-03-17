Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli?
Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Muşmal hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hüseyin Muşmal'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HÜSEYİN MUŞMAL KİMDİR?
Hüseyin Muşmal Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal öğretim üyesidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.