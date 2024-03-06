Hüseyin Korkman kimdir? Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Korkman kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Bilecik Belediye Başkan adayı ise Hüseyin Korkman oldu. Hüseyin Korkman kimdir? Hüseyin Korkman nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HÜSEYİN KORKMAN KİMDİR?

Hüseyin Korkman, 17 Mart 1967 tarihinde Bilecik Merkez ilçeye bağlı Selöz Köyü'nde doğmuştur. İlköğrenimini Selöz Köyü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Ertuğrul Gazi Lisesi'nin orta bölümünde 1980 yılında bitirdi. Lise eğitimini ise 1983 yılında Bilecik Ticaret Lisesi'nde tamamlayarak mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Hüseyin Korkman, aynı yıl eğitimine başladı. Ancak, 1985 yılında babasının rahatsızlığı ve maddi zorluklar nedeniyle üniversite eğitimini ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Askerlik görevini 1989 yılında tamamladıktan sonra İstanbul Adliyesi'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte, 1992 yılında eşi Sevilay Korkman ile evlendi. Memurluk görevi sırasında çeşitli illerde İcra Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Korkman, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimini tamamlayarak kendisini geliştirdi.