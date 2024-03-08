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Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kaç yaşında, nereli?

Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay nereli? Detaylar haberimizdedir…

HÜSEYİN AY KİMDİR?

Hüseyin Ay, 1975 yılında Ödemiş'te doğmuştur. Eğitimini Cumhuriyet Lisesi'nde tamamlayan Ay, Esnaf Odası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2004 yılında DYP'den Beydağ Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Tarım ve hayvancılık alanında iş hayatını sürdüren Ay, evli ve iki çocuk babasıdır. AK Parti Meclis Üyeliği görevini 2014-2019 yılları arasında sürdürmüştür. Hüseyin Ay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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