Hülya Avşar'ın yeni işi nedir? Hülya Avşar hangi sektöre girdi?

Hülya Avşar, yıllardır ekranlarda şarkıları ve filmleriyle tanıdığımız kariyerine bu kez sağlık sektörünü ekledi. Ünlü isim, uzun süredir üzerinde çalıştığı proje sayesinde, migren, romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelen giyilebilir teknoloji ürünleri geliştirdi. Sanat dünyasındaki başarısının ardından şimdi girişimcilik alanında da adından söz ettiren Avşar'ın bu yeni adımı merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar, Türk televizyon ve sinema dünyasının en tanınmış isimlerinden biridir. 1953 yılında Manisa'da doğmuş olan Avşar, uzun yıllardır hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyeriyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmiştir.

Sinema filmleri, diziler ve müzik kariyeriyle Türkiye'nin kültür ve eğlence hayatında önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca televizyon sunuculuğu ve jüri üyeliği gibi görevlerle de ekranlarda aktif bir rol oynamaktadır. Avşar, güzelliği, yeteneği ve kendine has duruşuyla Türk popüler kültürünün simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

HÜLYA AVŞAR'IN YENİ İŞİ NEDİR?

Hülya Avşar, sanat dünyasındaki başarılarının ardından şimdi sürpriz bir adım attı ve sağlık sektörüne giriş yaptı. Tam 6 yıldır üzerinde çalıştığı proje sonunda hayata geçti: Giyilebilir teknolojiyle üretilen özel kumaşlar, migren, romatizma ve diz ağrıları gibi sorunlara çözüm sunmayı vaat ediyor.

HÜLYA AVŞAR HANGİ SEKTÖRE GİRDİ?

