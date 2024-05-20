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Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi?

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Demet Akbağ, Ercan Kesal, Sermiyan Midyat ve Ayberk Atilla gibi isimlerin başrolünde olduğu Hükümet Kadın 2 hakkında Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan film, yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Peki Hükümet Kadın 2 filmi nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu...

Hükümet Kadın 2 nerede çekildi? Hükümet Kadın ne zaman çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı Film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor. Peki, Hükümet Kadın 2 ne zaman ve nerede çekildi? İşte Hükümet Kadın 2 oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler...

HÜKÜMET KADIN 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosu da yönetmenliği de Sermiyan Midyat'a ait BKM film imzasıyla sinemaseverlerle buluşan Hükümet Kadın 2 filmi çekimleri de ilk filmde olduğu gibi Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleşti.

HÜKÜMET KADIN 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hükümet Kadın 2, 2014 yapımı, komedi türündeki Türk filmi. Yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat hem senaryosunu yazmış hem de başrolünü üstlenmiştir. Hükümet Kadın isimli birinci filmin 7 yıl öncesini anlatır.

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve Demet Akbağ'ın başrolü üstlendiği, BKM yapımı film 'Hükümet Kadın 2' konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Bir devam filmi olan Hükümet Kadın 2, ilk filmden 7 yıl öncesini konu alıyor.

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

Demet Akbağ

Sermiyan Midyat

Gülhan Tekin

Ercan Kesal

Bülent Çolak

Burcu Gönder

Haki Biçici

Olgun Toker

Bahadır Efe

Elif Erdoğan

Levent İdem

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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