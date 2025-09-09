Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sevilen dizinin hayranları, yayın takvimine dair resmi açıklamaları sabırsızlıkla takip ederken, yeni sezonun sürprizlerle dolu olacağına dair ipuçları da dikkat çekiyor. Hudutsuz Sevda'nın taze bölümleriyle ekranlara dönme tarihiyle ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı 64. bölümüyle yeni sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Uzun süredir heyecanla beklenen yeni sezon, izleyicilere sürprizlerle dolu, güçlü oyuncu performansları ve etkileyici hikayeler sunmaya devam edecek. Dizinin yapım ekibi, her bölümde izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni gelişmeler ve unutulmaz sahnelerle dolu bir sezon vaat ediyor. Hudutsuz Sevda'nın yeni sezon açılışı, hem eski hayranlarını hem de yeni izleyicileri ekranlara çekmeyi hedefliyor.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NEDİR?

Küçük yaşta yaşanan kan davası sonucu babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), ailesinin sürgün edildiği İstanbul'da büyüdü. Yıllar sonra, genç ve karizmatik bir adam olarak memleketi Karadeniz'e geri dönen Halil İbrahim, çocukluk aşkı Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile yeniden bir araya gelerek evlenmeyi ve yeni bir hayata adım atmayı planlamaktadır.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSU

Deniz Can Aktaş

Miray Daner

Esra Dermancıoğlu

Burak Sevinç

Asuman Dabak

Burak Sergen

Biran Damla Yılmaz

Erdem Kaynarca

Mesut Akusta

Çağla Irmak

Emre Bulur

Mehmet Korhan Fırat

Alp Akar

Taner Turan

Hülya Şen

Erkan Can

Engin Benli

Yaren Yapıcı

Ersoy Nezir Çınarlı

Yıldırım Gücük

Baran Akbulut

Uğur Karabulut

Seda Yıldız

Burak Çelik

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Hudutsuz Sevda dizisi, her hafta Perşembe akşamları heyecan dolu bölümleriyle Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin tutkulu hikayesi ve güçlü karakterleri, Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken, izleyiciler yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor.