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Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle!

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Bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin'le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir. Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil İbrahim'in son güç gösterisi düşmanlarının arasında büyük sarsıntıya sebep olur. Yılmaz, Halil İbrahim'in yumuşak karnı olan masumları ve sevdiklerini hedef alırken, Rızvan'ın alacağı karar ise bütün ailelerin dinamiğini sarsacaktır.

Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 1. Bölüm FOX TV CANLI izle!

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 1. Bölüm FOX TV CANLI izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ın gerçek işleri ortaya çıkınca herkes tarafını seçer. Fikret kurallarını asla çiğnemeyeceği için işlerden geri çekilir. Ama hem Fikret hem de Zeynep, Rızvan ve diğer ailelerin Halil İbrahim'den temelli kurtulmak için kurdukları tuzakta birer piyon olacaktır.

Kendine karşı tuzak kurulacağını öğrenen Halil İbrahim ise bütün düşmanlarından kurtulabilmek için tehlikeli planlar yapar. Ava çıkarken kim avlanacaktır?

HUDUTSUZ SEVDA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hudutsuz Sevda dizisini FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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