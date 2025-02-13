Hudutsuz Sevda 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Şubat Hudutsuz Sevda yeni bölüm linki var mı?

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Şubat Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret ve Halil İbrahim, beklenmedik bir iş birliğiyle dengeleri değiştirmeye hazırlanırken, Zeynep ailesiyle ilgili zor bir kararın eşiğine gelir. Didem, Esma'nın Halil İbrahim'le yakınlığını engellemek için harekete geçerken, Ferhat'ın tehlikeli hamlesi büyük bir felaketin kapısını aralar.

Fikret ve Halil İbrahim'in iş birliği nasıl sonuçlanacak? Ferhat'ın hamlesi kimi hedef alıyor?

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULAR KİM?

Başroller

Deniz Can Aktaş – Halil İbrahim Karasu: Babasını kaybeden ve memleketinden uzak kalan, ancak geçmişle yüzleşmek için Karadeniz'e dönen bir genç.

Miray Daner – Zeynep Leto Karasu: Halil İbrahim'in hayatına aniden giren ve tüm dengeleri değiştiren kadın.

Yardımcı Oyuncular

Burak Sevinç – Fikret Leto

Asuman Dabak – Nedime Marten Leto

Naz Çağla Irmak – Edanur Karaçamlı

Mazhar Alican Uğur – Osman Baloğlu

Hülya Şen – Zuhal Kayatan Kulpa

Mehmet Korhan Fırat – Oğuz Soykan

HUDUTSUZ SEVDA 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda 53. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları NOW TV platformlarından takip edebilirsiniz.