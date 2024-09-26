Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Nuh, Sumru'dan intikam almak için konağa girmeye hazırlanırken; Nihayet, Sumru'nun bir şey gizlediğini anlıyor. Sumru gitgide köşeye sıkışırken, Nuh ve Melek'in herkesin ortasında gerçekleri açıklayacağını söylemesi bölüme dair merak dozunu artırıyor. Samet'in oğlu Cihan'a, "Sevilay mı ailen mi?" diye sorması akılları karıştırırken, Nuh'un Sumru'ya "Vaktin doldu. Bu yelkovan bu akrep on ikiyi vurdu mu ortalık karışır kıyamet kopar!" demesi tanıtıma damga vuruyor.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

HUDUTSUZ SEVDA 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.