Üye Girişi
Haberler

Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni ölüm izleme linki var mı?

Hudutsuz Sevda dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Nuh, Sumru'dan intikam almak için konağa girmeye hazırlanırken; Nihayet, Sumru'nun bir şey gizlediğini anlıyor. Sumru gitgide köşeye sıkışırken, Nuh ve Melek'in herkesin ortasında gerçekleri açıklayacağını söylemesi bölüme dair merak dozunu artırıyor. Samet'in oğlu Cihan'a, "Sevilay mı ailen mi?" diye sorması akılları karıştırırken, Nuh'un Sumru'ya "Vaktin doldu. Bu yelkovan bu akrep on ikiyi vurdu mu ortalık karışır kıyamet kopar!" demesi tanıtıma damga vuruyor.

SİYAH KALP OYUNCULAR KİM?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek'in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişir. Fakat ikizler asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştikleri an yaşayacaklardır.

HUDUTSUZ SEVDA 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Hudutsuz Sevda Hudutsuz Sevda Eylül

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Biz hazırız' dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

Erdoğan "Biz hazırız" dedi, Esad cephesinden yanıt geldi

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı
Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 36. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Eylül Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLüM izle! Hudutsuz Sevda 4. bölüm. Bölüm FOX TV CANLI izle! UEFA Ülke puanı sıralaması! (26 Eylül 2024) Siyah Kalp 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Iphone 7 WhatsApp desteği ne zaman bitiyor? iPhone 7 ve iPhone 7 Plus WhatsApp desteği ne zaman kaldırılacak? Siyah Kalp CANLI izle, SON BÖLÜM izle! 26 Eylül Perşembe Siyah Kalp 3. bölüm Show TV izleme linki var mı? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 28-29 Eylül'de ne sınavı var? 27 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Oğlak, Terazi burcu yorumu! 27 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? Cenk Tosun ilk 11'de var mı? Fenerbahçe- Union SG maçında Cenk oynayacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });