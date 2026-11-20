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HÜDA-PAR Şırnak İl Başkanı ve Genel Merkez İstişare Kurulu Üyesi Nasuh Sevinik, HÜDA-PAR Silopi İlçe Başkanı Salih Gök ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Şırnak Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

HÜDA-PAR heyetini, Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Şırnak Ajans Koordinatörü Halil Azizoğlu karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Şırnak’ın güncel meseleleri, bölgesel gelişmeler ve toplumsal sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

ERBİL TEMASLARI VE TÜRKİYE’DEKİ YENİ SÜREÇ KONUŞULDU

Ziyaretin gündem başlıklarından birini, geçtiğimiz hafta Irak Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler ve temaslar oluşturdu. Bölgedeki siyasi ve diplomatik gelişmelerin yanı sıra Türkiye’de devam eden yeni sürece ilişkin değerlendirmeler de ele alındı.

MADDE BAĞIMLILIĞI GÜNDEME GELDİ

Şırnak merkez ve ilçelerinde gündeme gelen madde bağımlılığı sorunu da görüşmede değerlendirildi. Özellikle gençlerin bağımlılıktan korunması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması konuları üzerinde duruldu.

Madde bağımlılığıyla mücadelenin yalnızca belirli kurumların değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

MEDYANIN TOPLUMSAL SORUMLULUĞU DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede basın ve medyanın toplum üzerindeki etkisi de ele alındı. Medyanın kamuoyunu doğru bilgilendirme, toplumsal farkındalık oluşturma ve sorunların çözümüne katkı sunma görevine dikkat çekildi.

Toplumsal değerlerin korunması, doğru bilginin yaygınlaştırılması ve medyanın yapıcı rolünü yerine getirmesinin önemi üzerinde duruldu.

SEVİNİK VE AZİZOĞLU’NDAN DİYALOG VURGUSU

HÜDA-PAR Şırnak İl Başkanı Nasuh Sevinik, yerel medyanın kentin sorunlarını gündeme taşıma, vatandaşların sesini duyurma ve toplumsal bilincin oluşmasına katkı sunma noktasındaki önemine dikkat çekti.

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, farklı kesimlerin bir araya gelerek kentin sorunlarını konuşmasının ve çözüm önerilerini değerlendirmesinin önemini vurguladı.

Azizoğlu, özellikle gençleri tehdit eden madde bağımlılığıyla mücadelede kamu kurumları, siyasi temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın ortak sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu