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HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?
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HSK kararname ile 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri Resmi Gazetede ilan edildi. Kararnamenin yayımlanması ile birlikte hakim ve savcılar yeni görev yerlerine atanmış oldu. Yeni atamaların detayları ve görev yerleri hakkında bilgi Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?

HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanan kararname ile adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değiştirildi. Toplamda 369 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. Hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi? Detaylar haberimizdedir...

HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?

HSK Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 369 hakim ve savcının yeni görev yerleri neresi?

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