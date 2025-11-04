Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Üç kez Oscar'a aday gösterilen Amerikalı oyuncu Diane Ladd, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini kızı, Oscar ödüllü aktris Laura Dern duyurdu. Hollywood'un usta oyuncularından Diane Ladd, 89 yaşında hayatını kaybetti. Ladd'ın ölümünü, kızı Laura Dern pazartesi günü yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

"Harika kahramanım ve bana verilmiş en büyük armağan olan annem Diane Ladd, bu sabah yanımdayken vefat etti," diyen Dern, annesinin son anlarını Kaliforniya'daki evinde huzur içinde geçirdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu, annesinin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.

"BÜYÜK BİR SANATÇI VE ŞEFKAT DOLU BİR RUHTU"

Laura Dern açıklamasında, "O, hayal edilebilecek en büyük sanatçı, anne, büyükanne, aktris ve şefkat dolu bir ruhtu. Onu tanımak bir ayrıcalıktı," ifadelerini kullandı. Diane Ladd'ın sinema ve tiyatro kariyeri onlarca yılı kapsıyordu. 1974 yılında Martin Scorsese imzalı Alice Doesn't Live Here Anymore filmindeki garson rolüyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, bu performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti. Daha sonraki yıllarda birçok filmde yer alan Ladd, en son 2022 yapımı Gigi & Nate filminde bir büyükanneyi canlandırmıştı. Ayrıca televizyon dizilerinde de uzun yıllar rol aldı.

AİLESİ VE MESLEKİ BAŞARILARI

Diane Ladd, 1960–1969 yılları arasında aktör Bruce Dern ile evliydi. Çiftin iki çocuğu oldu: Laura Dern ve bebek yaşta bir kazada hayatını kaybeden Diane Elizabeth Dern. 1962'de 18 aylıkken havuza düşerek yaşamını yitiren kızının acısını anlatan Ladd, 2023'te verdiği bir röportajda "Bunu asla atlatamazsınız," demişti. Ladd, kızı Laura Dern ile birçok projede birlikte kamera karşısına geçti. David Lynch'in Wild at Heart filminde ve HBO dizisi Enlightened'da anne-kız karakterlerini canlandırdılar. İkili, 1991 yapımı Rambling Rose filmiyle aynı yıl Oscar'a aday gösterilen ilk anne-kız olarak tarihe geçti.