Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde muson yağışlarının tetiklediği feci bir kaza meydana geldi. Lahaul-Spiti bölgesindeki Udaipur-Killar yolunda seyir halinde olan "Tata Sumo" tipi bir taksinin üzerine dağlık yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştü. Kayanın altında ezilen araçta bulunan, aralarında 6 aylık bir bebeğin de yer aldığı 13 kişi yaşamını yitirdi. İki kişinin ise kaya düşmeden hemen önce araçtan atlayarak kurtulduğu öne sürüldü.

TAKSİ KAYA YIĞINININ ALTINDA KALDI

Facia, Himachal Pradesh eyaletine bağlı Lahaul-Spiti bölgesindeki Udaipur-Killar kara yolu Kadu Nala mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağlık yamaçtan kopan devasa kaya kütleleri, yoldan geçmekte olan "Tata Sumo" tipi yolcu aracının üzerine büyük bir hızla düştü. Metrelerce yüksekten düşen tonlarca ağırlıktaki kayaların altında ezilen araç hurdaya dönerken, bölgede tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı.

6 AYLIK BEBEK DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve yerel yönetim ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerin arasında henüz 6 aylık bir bebeğin de yer aldığı bildirildi. Bazı görgü tanıkları ve yerel kaynaklar, araçta toplam 15 kişinin bulunduğunu ve 2 kişinin son anda araçtan atlayarak kurtulmayı başardığını öne sürerken, resmi makamlar can kaybı sayısını 13 olarak doğruladı.

BÖLGEDE HEYELAN ALARMI VERİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Dev kayaların yolu kapatması nedeniyle ulaşım aksarken, ağır iş makineleriyle yolun temizlenmesi ve enkazın kaldırılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Himachal Pradesh Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, yetkililere talimat vererek kurtarma çalışmalarının yakından takip edilmesini istedi.

Öte yandan, yoğun muson yağışlarının etkisi altında olan eyalette dik dağlık yamaçlarda heyelan ve kaya düşmesi riskinin üst seviyede olduğu belirtilerek, sürücülere zorunlu olmadıkça dağ yollarını kullanmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Tata Sumo tipi araçlar en fazla 10 yolcu taşıma kapasitesine sahipken, takside kapasitenin üzerinde yolcu bulunduğu anlaşıldı.