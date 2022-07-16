Hıncal Uluç öldü mü? Hıncal Uluç sağlık durum nasıl? Hıncal Uluç neden öldü, hastalığı neydi?

Hıncal Uluç öldü mü? Sağlık sıkıntıları yüzünden bir süredir yoğun bakımda tutulan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Hıncal Uluç'un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenilmişti. Sosyal medyada da gündem olan Hıncal Uluç öldü mü? Hıncal Uluç sağlık durum nasıl? Hıncal Uluç neden öldü? Hıncal Uluç hastalığı neydi? soruları hakkında detaylar ve Hıncal Uluç yaşıyor mu yanıtı haberimizde...

HINCAL ULUÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç, hayatını kaybetti. Uluç, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Ancak hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HINCAL ULUÇ ÖLDÜ MÜ?

Medyatava'nın haberine göre; doktorların tüm çabalarına rağmen Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Ancak vefatla ilgili henüz hastane tarafından bir açıklama yapılmadı.

HINCAL ULUÇ HASTALIĞI NEYDİ?

Hıncal Uluç'un yakın dostlarından Sami Çölgeçen ise geçtiğimiz günlerde T24'e yaptığı açıklamada, "Doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik" diye konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum, ünlü gazetecinin sağlık durumunun iyi olmadığını duyurmuştu.