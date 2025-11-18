Türkiye'nin son yıllarda en çok konuşulan gazetecileri arasında yer alan Hilal Kaplan, hem televizyon programları hem de köşe yazılarıyla geniş bir kitleye hitap eden güçlü bir medya figürüdür. Peki, Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Hilal Kaplan'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

HİLAL KAPLAN KİMDİR?

Hilal Kaplan, Türk medya dünyasında hem gazeteci kimliği hem de televizyon yorumculuğuyla tanınan etkili bir isimdir. 15 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğan Kaplan, kariyeri boyunca köşe yazarlığından televizyon programcılığına kadar pek çok alanda üretimde bulunmuş; siyasi ve toplumsal tartışmalarda ses getiren değerlendirmeleriyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

Gazetecilik kariyerinde çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış, aynı zamanda televizyon yayıncılığı alanında farklı programlarda sunuculuk ve yorumculuk görevleri üstlenmiştir. TVNET ekranlarında yayınlanan "Muhalif" programını hazırlayıp sunmuş; A Haber'deki "Her Yöne 80 Dakika" programında ise siyasi yorumlarıyla öne çıkmıştır.

Kaplan, medya çalışmalarının yanı sıra akademik ve sivil toplum alanında da rol almış; özellikle özgürlük, toplumsal kimlik, siyasal kültür gibi konularda yaptığı çalışmalar ve katıldığı tartışmalarla bilinir hâle gelmiştir.

HİLAL KAPLAN KAÇ YAŞINDA?

Hilal Kaplan, 15 Ağustos 1982 doğumludur. Buna göre 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

Gazetecilik kariyerinde genç yaşlardan itibaren aktif olan Kaplan, hem medya dünyasında hem de kamu tartışmalarında uzun yıllardır varlığını sürdüren isimlerden biridir.

HİLAL KAPLAN NERELİ?

Hilal Kaplan, İstanbul doğumludur. Resmî doğum yeri İstanbul olmakla birlikte, ailesinin kökleri Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga yöresine dayanmaktadır.

İstanbul'da doğup büyüyen Kaplan, eğitim ve kariyerini de büyük ölçüde bu şehirde şekillendirmiştir.

HİLAL KAPLAN EŞİ KİM?

Hilal Kaplan, uzun süre gazeteci ve sosyolog olan Süheyb Öğüt ile evliydi. Türkiye'de fikir dünyasında tanınan iki ismin evliliği, kamuoyunun da zaman zaman takip ettiği bir birliktelikti.

Bazı kaynaklarda bu evliliğin sonlandığına dair bilgiler yer alsa da, kamuya açık bilgiler sınırlıdır. Kaplan, özel hayatını genellikle basın gündeminin dışında tutmayı tercih etmektedir.