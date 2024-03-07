Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Akyurt Belediye Başkan adayı ise Hilal Ayık oldu. Vatandaşlar, Hilal Ayık'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hilal Ayık kimdir? AK Parti Akyurt Belediye Hilal Ayık kimdir? AK Parti Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli?

HİLAL AYIK KİMDİR?

1987 yılında Ankara'da doğmuştur. Yazılım uzmanıdır. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Ayık, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2013 yılında tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

ve Teknoloji Üniversitesi'nde 2013 yılında tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde görev almıştır.

2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir.

2013 yılında AK Parti'de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, 2014 ve 2016 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

2016 ve 2018 yılları arasında AK Parti Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yapmıştır. 04.08.2018 tarihinde yapılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir.

Hilal Ayık

Hilal Ayık