Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nerelidir? Hilal Altınbilek biyografisi!

ÇUKUROVA, ADANA (Haberler.com) - Hilal Altınbilek kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki "Züleyha" rolüyle adından sıkça söz ettiren Hilal Altınbilek, oyunculuğun yanı sıra fotomodellikte yapmaktadır. Peki güzel oyuncu Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında, nerelidir? İşte Hilal Altınbilek biyografisi!

Hilal Altınbilek 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve kova burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @hilalaltinbilek, Twitter'da ise @altinbilekhilal kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Diziler

2011 - Derin Sular

2013-2014 - Karagül (Özlem)

2016 - Hayatımın Aşkı (Nil)

2018-... - Bir Zamanlar Çukurova (Züleyha)

Filmler

2018 - Çocuklar Sana Emanet

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